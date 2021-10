Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Flucht vor Polizeikontrolle

Mönchengladbach (ots)

Zivile Ermittler der Polizei haben am Dienstag, 12. Oktober, im Stadtteil Mülfort an der Straße Heubend ein verdächtiges Fahrzeug anhalten und seine Insassen kontrollieren wollen. Dabei flüchteten der 23-jährige Fahrer und sein 25-jähriger Beifahrer zunächst vor den Beamten und verursachten bei ihrer Flucht einen Verkehrsunfall. Die Polizisten stellten die beiden schließlich in der Nähe.

Der 23-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis; zudem besteht der Verdacht, dass er unter Drogen gefahren ist. Ihn nahmen die Beamten deshalb mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Bei seinem Beifahrer fanden die Polizisten ein verbotenes Einhandmesser. In dem Auto, mit dem die beiden unterwegs gewesen waren, fand ein Rauschgiftspürhund der Polizei außerdem Marihuana.

Die beiden Männer erwarten nun entsprechende Strafverfahren. Die Ermittlungen der Polizei dazu dauern an. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell