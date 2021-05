Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesautobahn (BAB 2): Kollision im Baustellenbereich

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 06.05.2021, ist ein 34 Jahre alter Mann mit seinem Pkw auf der BAB 2 in Fahrtrichtung Dortmund, zwischen den Anschlussstellen Lauenau und Rethen, in einen Auflieger einer Sattelzugmaschine gefahren. Durch den Auffahrunfall erlitt sein 39-jähriger Beifahrer schwere Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Autobahnpolizei fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Pkw der Marke Chrysler gegen 23:50 Uhr in den Baustellenbereich der Nachtbaustelle ein. In diesem Bereich der einspurigen Fahrbahn fuhr ein 37-jähriger Fahrer eines Arbeitsfahrzeuges aus dem gesperrten Bereich der Nachtbaustelle in den fließenden Verkehr ein. Der Chrysler-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig seine Geschwindigkeit reduzieren und kollidierte mit dem Baustellenfahrzeug. In der Folge erlitt der 39-jährige Beifahrer im Chrysler schwere Verletzungen, der 34-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Sie kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 37-jährige Fahrer des Baustellenfahrzeuges blieb unverletzt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

Die BAB 2 musste für die Unfallaufnahme und die Rettungsmaßnahmen kurzfristig gesperrt werden, sodass sich ein Rückstau von etwa fünf Kilometern bildete. Gegen 01:00 Uhr wurde die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben. / bo, ms, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell