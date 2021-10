Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruch in Rheydt

Mönchengladbach (ots)

Um in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Reitbahnstraße zu gelangen, haben bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag, 11.10.2021, 20:30 Uhr, und Dienstag, 12.10.2021, 18:20 Uhr, gewaltsam den Schließzylinder der Wohnungstür gezogen.

Anschließend durchsuchten und durchwühlten sie die Räume und sämtliches Mobiliar, bevor sie in unbekannte Richtung vom Tatort flüchteten. Art und Höhe der Beute sind derzeit noch unbekannt.

Hinweise zu möglicherweise tatrelevanten Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell