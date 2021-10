Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raubüberfall an der Wohnungstür: Unbekannte attackieren Bewohner mit Hammer und Kette

Mönchengladbach (ots)

Drei maskierte bislang unbekannte Männer haben sich am Montagabend, 11.10.2021, gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in Eicken verschafft. Dabei erlitt ein 29-jähriger Mann schwere und eine 26-jährige Frau leichte Verletzungen. Außerdem nahmen die Täter verschiedene elektronische Gegenstände aus der Wohnung mit.

Nach ersten Ermittlungen klopften die Unbekannten lautstark gegen 21:15 Uhr an die Eingangstüre einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Alsstraße. Laut dem Wohnungsinhaber gaben sich die Unbekannten dabei als Polizisten aus und forderten den Mann dazu auf, die Türe zu öffnen. Als dieser dem nachkam, schlug einer der Täter dem 29-Jährigen sofort mit einem Hammer gegen den Kopf. Der Getroffene fiel zu Boden und wurde im Anschluss von den Tätern in das Schlafzimmer der Wohnung gedrängt und weiter geschlagen. Die anwesende 26-jährige Wohnungsinhaberin wurde von den Unbekannten mit einer Metallkette geschlagen. Die Täter verließen nach der Attacke die Wohnung. Zuvor nahmen sie allerdings elektronisches Equipment aus der Wohnung an sich.

Rettungskräfte brachten den 29-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 26-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen.

In dem Fall ermittelt die Polizei jetzt wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung. Die genauen Hintergründe der Tat sind bisher noch unbekannt. Die Ermittlungen dazu laufen.

Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell