Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Razzia in illegalem Glücksspielclub in Eicken

Mönchengladbach (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag, 12. Oktober, gegen 18.40 Uhr bei einer Razzia in einem Spielclub an der Eickener Straße mehrere Glücksspielautomaten und Bargeld sichergestellt. Zudem haben die Ermittler Strafverfahren gegen sieben Personen eingeleitet.

Bei dem rund dreistündigen Durchsuchungseinsatz zur Bekämpfung des illegalen Glücksspiels stellten die Beamten insgesamt zehn Glücksspielautomaten sowie einen digitalen Roulettetisch sicher und beschlagnahmten einen vierstelligen Bargeldbetrag. In dem Objekt und in dessen unmittelbarem Umfeld trafen sie sieben Personen an, gegen die Strafverfahren wegen des Verdachts der Beteiligung am unerlaubten Glücksspiel eingeleitet wurden. Die sieben Personen konnten im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen vor Ort wieder entlassen werden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell