POL-PDTR: Notsituation ausgenutzt - Baugeräte entwendet

Kordel (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 16.08.2021 bis 20.08.2021 Zugang zu einem Einfamilienhaus in der St. Amandus-Straße in Kordel. Da im Wohnhaus die Fenster geöffnet waren, um das Haus vom Hochwasser zu trocknen, nutzten die unbekannten Täter diese Lage aus, um in das Wohnhaus zu gelangen. Hierbei entwendeten sie diverse Bau- und Gartengeräte im Wert von ca. 10.000 EUR.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schweich unter 06502/9157-0 oder pischweich@polizei.rlp.de.

