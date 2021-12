Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Westerburg (ots)

Westerburg. Am Freitag, dem 08.12.2021, zwischen 11:00 Und 15:10 Uhr, wurde ein weißer PKW VW Tiguan, welcher in der Straße Am Hilserberg, in Höhe der Hausnummer 6, geparkt war durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen grauen oder anthrazitfarbenen VW Golf Plus/Sport gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen PKW machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg (02663 98050) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell