Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nachtragsmeldung - Zimmerbrand in Seniorenheim

Wallmerod (ots)

Am 08.12.2021 gegen 18:00 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zimmerbrand in einem Seniorenheim in Wallmerod. Der Zimmerbrand wurde schnell durch die eingetroffene Feuerwehr gelöscht. Eine zunächst angenommene leichte Verletzung in Form von Rauchintoxikation bei zwei Pflegerinnen und einem Bewohner bestätigte sich nach einer notärztlichen Behandlung nicht. Eine Gebäudeschaden entstand nicht, so dass sich alle Bewohner nach Beendigung des Einsatzes wieder in ihre Zimmer begeben durften. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Es waren 33 Rettungssanitäter, 4 Notärzte, Katastrophenschutz und 54 Feuerwehrkräfte aus den umliegenden Ortschaften im Einsatz.

