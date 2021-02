Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210214 - 0168 Frankfurt-Gutleutviertel: Raub von Handy

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Nachmittag überfiel ein Unbekannter eine Frau im Gutleutviertel. Der Mann hatte es auf das Smartphone abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 15:30 Uhr war die 34-jährige Frankfurterin zu Fuß in der Werftstraße unterwegs. Dabei hielt sie ihr hochwertiges Smartphone eines kalifornischen Elektronikherstellers in der Hand. Plötzlich trat ihr ein Unbekannter von hinten in die Beine, woraufhin die Frau zu Boden stürzte. Der Angreifer entriss ihr das Smartphone, welches in einer auffälligen türkisfarbenen Hülle steckte und flüchtete anschließend über den Rottweiler Spielplatz in Richtung Gutleutstraße. Das Opfer blieb unverletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 170 cm groß, schlank und 15-20 Jahre alt. Bekleidet mit schwarzer Jogginghose, schwarzer Wollmütze und khakifarbener Softshelljacke mit Kapuze.

