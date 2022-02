Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Otterberg (ots)

Zu einem Unfall kam es am späten Montagabend in der Hauptstraße in Otterberg. Ein 54-jähriger Fahrer eines PKW übersah beim Abbiegen in eine Seitenstraße die entgegenkommende Fahrzeugführerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 29-jährige Frau wurde hierbei leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeuge der beiden waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da bei dem Mann aus Kaiserslautern Alkoholgeruch festgestellt wurde, musste er die Beamten auf die Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Auf ihn kommt außerdem ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung zu. Während der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle durch die Feuerwehr Otterberg abgesichert.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell