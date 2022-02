Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Jugendlicher auf Fahrrad angegangen- Täter drohen mit Messer

Herford (ots)

(sls) Am frühen Montagmorgen (1.2.) befand sich ein 14-Jähriger aus Herford mit seinem Fahrrad auf dem Schulweg in Richtung Salzfuler Straße. Auf dem Fußgängerweg zwischen dem Lindenweg und der Kastanienallee wurde der Jugendliche gegen 07.30 Uhr von fünf Personen angehalten, als er an der Gruppe vorbeifahren wollte. Einer der Personen bedrohte den Jugendlichen mit dem Messer, während ein weiterer Beteiligter versuchte den Rucksack des 14-Jährigen zu ergreifen. Der Geschädigte konnte sich daraufhin losreißen und von der Gruppe wegfahren. Hierbei wurde seine Jacke beschädigt. Die Unbekannten liefen zum Teil noch hinter dem Jugendlichen her, konnten ihn jedoch nicht mehr einholen. Bei den Tatverdächtigen handelt es um männliche Personen im Alter von ca. 20 Jahren. Zur Tatzeit trug einer der Männer eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine schwarze Jogginghose und einen schwarzen Schlauchschal mit Totenköpfenaufdruck. Er hatte eine stämmige Figur. Alle anderen Personen waren schlanker Statur und trugen ebenfalls dunkle Bekleidung und den Schlauchschal. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu dem versuchten Raub. Wer Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05221-8880.

