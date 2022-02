Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrskontrolle endet mit Blutprobe- Fahrer keinen Führerschein

Herford (ots)

(sls) Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde in der Nacht zu Diensttag (1.2.) in Herford an der Komturstraße der Fahrer eines roten Renault Twingo angehalten. Dieser war den Polizeibeamten gegen 00.45 Uhr bereits auf der Bergertorstraße aufgefallen. Bei der Überprüfung des Fahrers stellte sich heraus, dass der 28-Jährige aus Haste erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Alco-Test verlief deutlich positiv. Auf Nachfrage gab der 28-Jährige zu, dass er in den vergangenen Tagen auch mehrfach Betäubungsmittel konsumiert habe. Einen Führerschein konnte er den Beamten nicht vorzeigen, weil er diesen bereits vor Jahren abgegeben hatte und bislang noch keine neue Fahrerlaubnis erworben hat. Ihm wurden auf der Polizeiwache Herford entsprechende Blutproben entnommen. Da der Tatverdächtige am Anhalteort keine Angaben zur Herkunft und dem Inhaber des roten Renaults machen wollte, wurde dieser zur Feststellung der Eigentumsverhältnisse vorläufig sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

