Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Streitigkeiten in der Innenstadt- Jugendliche schlagen auf Fußgänger ein

Herford (ots)

(sls) Nach bisherigen Ermittlungen befand sich am Freitagabend (28.1.) gegen 19.50 Uhr ein 27-Jähriger aus Bad Salzuflen im Bereich der Herforder Innenstadt. Plötzlich und unerwartet wurde der 27-Jährige im Bereich des Gehrenberg von 5-6 Jugendlichen angegriffen. Sie schlugen und traten auf den Betroffenen ein. Eine zufällig vorbeikommende Zeugin wurde auf die Auseinandersetzung aufmerksam und sprach die angreifenden Jugendlichen an. Diese flüchteten daraufhin direkt vom Tatort in Richtung Martinsgang. Sie konnten noch erkennen, das zwei Täter in einen Einkaufsmarkt flüchteten und die weiteren Personen in Richtung Rennstraße. Der Geschädigte musste anschließend im Krankenhaus ärztlich behandelt werden. Er erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich. Eine Nahbereichsfahndung nach den Jugendlichen verlief negativ. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Jugendlichen aufgenommen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Wer kann Hinweise zu der Auseinandersetzung und den flüchtenden Jugendlichen geben? Bitte melden Sie Sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

