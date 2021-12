Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruchversuch in Elektrofachmarkt

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher haben in der Nacht zum Dienstag einen Elektrofachmarkt in der Hohenecker Straße aufgesucht. Kurz vor 4 Uhr alarmierte eine Sicherheitsfirma die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich Unbekannte an einer Tür des Marktes zu schaffen gemacht hatten. Die Tür wies frische Aufbruchspuren auf. Den Tätern war es allerdings nicht gelungen, in den Markt einzudringen. Die Diebe verursachten Sachschaden und entkamen unerkannt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Einbruchdiebstahls eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können oder die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

