Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Werkstatt

Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte sind in der Johannesstraße in eine Werkstatt eingebrochen. Vermutlich irgendwann in der Zeit von Freitagnachmittag (17. Dezember) bis Montagnachmittag (20. Dezember) brachen sie eine Tür zu dem Betrieb auf. Die Täter durchsuchten die Werkstatt und Büroräume der Firma. Ob die Diebe Beute machten, steht aktuell nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat im genannten Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

