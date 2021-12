Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rentier auf Abwegen?

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Montag meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass auf der Landstraße zwischen Erlenbach und Otterbach ein Rentier für Verkehrschaos sorge. War das Tier ausgebüxt? Hatte der Weihnachtsmann eine Panne und Rudolph losgeschickt, um Hilfe zu holen? Eine Polizeistreife des Kaiserslauterer Altstadtreviers rückte aus. Doch weit und breit war kein Rentier in Sicht. Auch der Schlitten des Weihnachtsmannes war nicht auszumachen. Also, Entwarnung: Die Beamten gehen davon aus, dass alle Geschenke pünktlich unterm Weihnachtsbaum liegen dürften. |erf

