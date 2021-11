Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Belm: Täter brachen in Tankstelle an der Bremer Straße ein - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Montag gegen 03.30 Uhr wurde in eine Tankstelle an der Bremer Straße unweit der Lindenstraße von Unbekannten eingebrochen. Videoaufzeichnungen zeigen, dass drei männliche Täter zunächst an der Alarmanlage manipulierten und anschließend grobe Gewalt an dem Fenster des Nachtschalters anwendeten, um sich Zutritt in den Verkaufsraum zu verschaffen. Im Inneren beschädigten die Männer eine weitere Sicherungsanlage und versuchten gewaltsam den Tresor zu entwenden. Dieses gelang Ihnen jedoch nicht, sodass sie von ihrem Vorhaben abließen und die Tankstelle in unbekannte Richtung verließen. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Zur Täterbeschreibung:

Täter 1 hatte eine dickliche Statur und war mit einer schwarzen Arbeitshose, schwarzen Jacke mit weißer reflektierender Applikation, blauen Arbeitshandschuhen, einer schwarzen Mütze und schwarzem Schlauchschal sowie schwarzen Schuhen bekleidet. Er trug einen Rucksack mit reflektierendem Streifen.

Täter 2 hat ebenfalls eine dickliche Statur, trug eine dunkle Hose, eine helle Jacke, einen Schlauschal und Handschuhe. Auch er trug einen Rucksack mit reflektierendem Streifen.

Täter 3 trug eine schwarze/helle Jacke, weiß/schwarze Schuhe, eine Mütze und ebenfalls einen Schlauchschal.

Hinweise auf die drei Einbrecher oder zur Tat nimmt die Polizei unter 0541/327-3203 oder -2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell