POL-OS: Osnabrück / Sutthausen: Zeuge beobachtet Fahrraddiebe - Polizei findet Fahrraddepot und sucht die Eigentümer der Räder

Sutthausen: Zeuge beobachtet Fahrraddiebe - Polizei findet Fahrraddepot und sucht die Eigentümer der Räder

Osnabrück (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtet am frühen Montagmorgen gegen 04.20 Uhr, wie zwei männliche Personen ein abgeschlossenes Fahrrad trugen. Die Männer gingen mit dem Zweirad von der Straße "Zum Töfatt" in Richtung "Zum Forsthaus". Als der 43-jährige Zeuge die Männer ansprach ließen diese das Fahrrad auf einer Grünfläche stehen und machten sich fußläufig in Richtung des Pfarrheims aus dem Staub. Die hinzugerufenen Polizisten konnten unmittelbar am Abstellort des Rads im Gebüsch 11 weitere Fahrräder auffinden. Da diese von ihren rechtmäßigen Eigentümern noch nicht als gestohlen gemeldet wurden, geht die Polizei davon aus, dass die gefundenen Fahrräder kurz zuvor von den Tätern entwendet und im Gebüsch zum Abtransport gesammelt wurden. Nun suchen die Ermittler die Eigentümer der abgebildeten Fahrräder und bittet diese sich unter 0541/327-3241 oder -2115 zu melden. Natürlich nehmen die Ermittler auch alle Hinweise zu der Tat oder den Tätern entgegen.

Zur Täterbeschreibung:

- männlich - dunkel gekleidet - einer trug vermutlich einen blauen Pullover - ca. 173 cm groß

