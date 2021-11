Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter/ A33: BMW gerät in die Schutzleitplanke und dreht sich um 180 Grad - 24-Jährige leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen, kam am Sonntagabend gegen 22.50 Uhr, eine Autofahrerin auf der A33 in Fahrtrichtung Diepholz mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Zwischen den Anschlussstellen Hilter und Borgloh geriet ihr weißer BMW in eine Schutzleitplanke, drehte sich um 180 Grad und kam auf dem Hauptfahrstreifen zum Stehen. Aufgrund der Beschädigungen klemmte die Fahrertür des Wagens, die 24-jährige Fahrerin aus Ibbenbüren konnte sich aber über die Beifahrerseite aus ihrer Limousine retten. Sie wurde mit dem Rettungsdienst leicht verletzt und zur Beobachtung in ein Osnabrücker Krankenhaus gefahren. Der BMW erlitt einen Totalschaden und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Schadenssumme beläuft sich auf etwa 10.500 Euro.

