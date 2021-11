Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Wohnhaus von Einbrechern aufgesucht

Osnabrück (ots)

Am Wochenende, in der Zeit von Samstagnachmittag (15.45 Uhr) bis Sonntagmorgen (09.50 Uhr), kam es zu einem Einbruchdiebstahl in der Sandbachstraße. Der oder die unbekannten Täter beschädigten ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses unweit des Fürstenauer Wegs und gelangten somit in das Innere. Das gesamte Haus wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Über die Terrassentür flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Hinweise auf mögliche Beobachtungen nimmt die Polizei in Bramsche unter 05461/915300 entgegen.

