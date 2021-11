Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pedelec und Kleinbus

Bersenbrück (ots)

Gegen 07 Uhr befuhr am Montagmorgen ein 66-jähriger Mann aus Bersenbrück mit einem Ford Transit die Quakenbrücker Straße in Richtung Bundesstraße 214. An der Ampelkreuzung beabsichtige der Mann nach rechts auf die Bundesstraße in Richtung Gehrde einzubiegen. Dabei übersah er einen von links herannahenden und bevorrechtigten Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Kleinbus und Pedelec, woraufhin der 61-jährige Fahrradfahrer stürzte und sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Der Bersenbrücker wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pedelec entstand leichter Sachschaden, der Kleinbus blieb augenscheinlich unbeschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell