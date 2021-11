Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen/Lintern: Vorfahrt missachtet - Radfahrerin leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am frühen Sonntagabend (17.20 Uhr) befuhr ein 18-jähriger mit seinem Pkw die Straße "Bur" und beabsichtigte nach rechts auf die "Ueffelner Straße" in Richtung Neuenkirchen einzubiegen. Dazu verringerte er seine Geschwindigkeit, übersah jedoch aufgrund der Witterung eine bevorrechtigte von rechts herannahende Radfahrerin. Der Opel Astra touchierte die 49-Jährige leicht, welche daraufhin zu Fall kam. Entgegen erster Vermutungen verletzte sich die Frau aufgrund des Sturzes nur leicht und nicht schwer. Sie wurde an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Der Mann aus Neuenkirchen blieb unverletzt. Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell