Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Kupferdiebstahl an Vereinsheim

Fürstenau (ots)

In der Zeit von Donnerstagmittag bis Samstagmorgen entwendeten Unbekannte vom Vereinsheim der DLRG sämtliche Kupferdachrinnen und -fallrohre. Der oder die Täter fuhren mutmaßlich mit einem Kraftfahrzeug bis zum umzäunten Gelände an der Straße Wegemühle, überstiegen den Zaun und montierten alle Kupferteile ab. Anschließend wurde das Transportfahrzeug beladen und man flüchtete in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, insbesondere auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen, meldet sich bitte bei der Polizei in Fürstenau unter 05901/961480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell