A33: Pkw überschlug sich nach Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten ereignete sich am Samstagabend gegen 18:50 Uhr auf der A33 im Osnabrücker Südkreuz. Eine 20-jährige Osnabrückerin befuhr die A33 in Richtung Belm und beabsichtigte mit ihrem VW Polo im Südkreuz auf die A30 in Richtung Rheine zu wechseln. Hinter der Osnabrückerin fuhr eine 25-jährige Frau aus Mettingen in ihrem Smart, die nach eigenen Angaben kurzzeitig durch ihr Navigationssystem abgelenkt wurde. Durch die mangelnde Aufmerksamkeit übersah die 25-Jährige, dass der VW Polo vor ihr seine Geschwindigkeit reduziert hatte und fuhr hinten auf. Der Polo kam im Sichtdreieck der Abfahrt zum Stehen, der Smart der Unfallverursacherin schlug sich, kam letztlich aber wieder auf seinen Rädern zum Stehen. Beide Frauen erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Eine 21-jährige Frau aus Lotte überfuhr mit ihrem Toyota Aygo Trümmerteile auf der Fahrbahn, an ihrem Pkw entstanden aber lediglich leichte Sachschäden. Der VW und der Smart mussten abgeschleppt werden, sie waren nicht mehr fahrbereit. Die entstandenen Sachschäden werden zusammen auf mehr als 15.000 Euro geschätzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Abfahrt zur A30 voll gesperrt.

