Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dunkle Kompaktlimousine flüchtet nach Unfall in Kirchditmold: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold:

Die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Kasseler Bruchstraße ereignet hat. Der Besitzer eines weißen VW Tiguan hatte um 3 Uhr einen lauten Knall von der Straße gehört. Als er aus dem Fenster schaute, sah er eine dunkle Kompaktlimousine in Richtung Gerlandstraße wegfahren. Erst am Sonntagmorgen bemerkte er den erheblichen Schaden an der gesamten linken Fahrzeugseite seines VW, der am rechten Fahrbahnrand vor der Einmündung zur Gaußstraße abgestellt war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der unbekannte Verursacher beim Vorbeifahren die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen den geparkten Pkw gefahren. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von rund 5.000 Euro zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder auf den unbekannten Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1021

