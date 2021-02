Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Bei sibirischen Temperaturen - Verstöße gegen Infektionsschutzgesetz? + Unfallflucht im Gärtnerweg + Unfallflucht in der Parkstraße + Unfallflucht auf der B455

Friedberg (ots)

Nieder-Wöllstadt: Bei sibirischen Temperaturen - Verstöße gegen Infektionsschutzgesetz?

Sport, Spiel und Spaß fanden am Dienstagnachmittag auf einem Nieder-Wöllstädter Schulgelände im Schmalwiesenweg ein jähes Ende. Kurz nach 16.30 Uhr hatten Streifenpolizisten der Friedberger Dienststelle auf dem dortigen Bolzplatz eine größere Personengruppe festgestellt, die sich dort wohl bei klirrender Kälte zum gemeinsamen Fußballspielen verabredet hatten. Die Beamten nahmen die Personalien der 11 aus Wöllstadt und Niddatal stammenden Hobbysportler auf (3 Erwachsene, 1 Jugendlicher, 7 Kinder) und sprachen einen Platzverweis aus. Weder der erforderliche Mindestabstand war eingehalten worden, noch trugen die Personen Mundnasenschutz. Da aufgrund derzeit weiter gültiger Einschränkungen zur Bekämpfung des Coronavirus derartige Zusammenkünfte mehrerer Menschen in der Öffentlichkeit nicht erlaubt sind, wurde das zuständige Gesundheitsamt über die Feststellungen informiert.

Um die gegenwärtige Pandemie einzudämmen- und so in absehbarer Zeit zur Normalität zurückkehren zu können, ist es notwendig, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger an die jeweils gültigen Beschränkungen halten. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei nochmals darum, zum Wohle aller besonnen zu bleiben und von derartigen oder ähnlichen Aktionen abzusehen.

Friedberg: Unfallflucht im Gärtnerweg

Zwischen Dienstag, 20.30 Uhr und Mittwoch, 7.25 Uhr wurde im Kurvenbereich Gärtnerweg - Ziegenberger Weg ein dort geparkter schwarzer Fiat beschädigt. Offenbar war ein anderer Verkehrsteilnehmer aufgrund Glätte ins Rutschen gekommen und hatte sich dann unerkannt aus dem Staub gemacht, ohne sich zuvor um die Schadenregulierung zu kümmern. Die Friedberger Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 06031/6010 zu melden.

Bad Nauheim: Unfallflucht in der Parkstraße

Einen am Mittwochnachmittag in der Bad Nauheimer Parkstraße abgestellten, grauen Seat beschädigte ein anderer Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Anschließend fuhr der Verursacher davon. Am hinteren, rechten Radkasten entstanden so Schäden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Leon stand zwischen 14 Uhr und 14.20 Uhr in Höhe eines dortigen Sonnenstudios. Hinweise auf den Schadenverursacher nimmt die Polizei in Friedberg unter 06031/6010 entgegen.

Wölfersheim: Unfallflucht auf der B455

Am Mittwochmittag kam es auf der Bundesstraße zwischen Wölfersheim und Melbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Ford-Fahrer hatte einem entgegenkommenden Auto ausweichen müssen und war in die dortige Leitplanke geprallt. Der aus Wölfersheim stammende, 48-jährige Fahrzeuglenker war gegen 12.38 Uhr unterwegs in Richtung Melbach gewesen. Um einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto zu entgehen, welches zu einem Überholvorgang angesetzt hatte, riss er das Lenkrad nach rechts und touchierte die dortige Beplankung. Davon scheinbar unbeeindruckt, fuhr der Entgegenkommende weiter. Der Wölfersheimer blieb unverletzt; jedoch trug sein Auto Schäden in Höhe mehrere Tausend Euro davon. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen, Tel. 06031/6010, insbesondere der oder die Fahrer*in des durch den Verursacher überholten Autos.

