Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Ortsschild in Syke-Schnepke entwendet - Lkw-Aflieger in Maasen entsorgt ---

Diepholz (ots)

Sulingen / Varrel - Versuchter Einbruch

In der Zeit von Samstag ca.13:30 Uhr bis Sonntag gegen 08:30 Uhr versuchten Unbekannte in Varrel, Buchhorster Straße, erfolglos den verglasten Seiteneingang zum Getränkelager eines Supermarktes einzuschlagen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490 entgegen.

Sulingen - Diebstahl

Ein Portemonnaie mit Bargeld und Ausweisen entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag aus einem PKW VW Touran. Der Pkw stand verschlossen in Sulingen, Amselweg. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Maasen - Auflieger entsorgt (mit Foto)

Bereits in der Nacht vom 27.03.21 auf den 28.03.21 haben Unbekannte auf dem Grundstück Parkplatz Curryknaller in der Ölstraße in Maasen einen voll beladenen und stark beschädigten Auflieger abgestellt und stehen lassen. Die Heckklappe des Aufliegers wurde provisorisch mit Gurten befestigt. Im Auflieger befinden sich augenscheinlich alte Autoreifen. Beim dem Auflieger handelt es sich um einen alten ALDI Lkw-Auflieger, die Aufschrift ist noch verschwommen erkennbar. Hinweise auf den Entsorger nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Syke-Schnepke - Ortsschild entwendet

Am vergangenen Wochenende wurde - aus Richtung Gödestorf kommend - das Ortsschild "Schnepke" entwendet. Wer etwas beobachten konnte, wird gebeten, die Polizei in Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu informieren. Eine Hoffnung gibt es allerdings noch, dem oder der Täter/in auf die Spur zu kommen: Es konnten Fußabdrücke ausgewertet werden, die eventuell zur Aufklärung beitragen können. Es sei denn, der oder die Übeltäter*in gibt das Schild schnell zurück.

Schwarme - Bushaltestelle beschädigt

Eine Sachbeschädigung wurde der Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag kurz nach Mitternacht gemeldet. Unbekannte hatten zuvor die Seitenscheibe eines Buswartehäuschens an der Hoyaer Straße / Ancinner Ring eingeschlagen. Und die Scheibe des Fahrplan-Schaukastens gleich mit. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, entgegen.

