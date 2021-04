Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der BAB 20

AVPR Altentreptow (ots)

Am 02.04.2020 gegen 13:35 Uhr ereignete sich auf der BAB 20, zwischen der Anschlussstelle Neubrandenburg Nord und der Anschlussstelle Neubrandenburg Ost, ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Der 82- jährige deutsche Fahrer eines Dacia von der Insel Rügen kam im Verlauf der BAB, im Bereich einer langen Restkurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Überfahren des Standstreifen lenkte der Fahrzeugführer so stark gegen, dass er in der weiteren Folge fast frontal in die Mittelschutzplanke stieß. Anschließend schleuderte der PKW über beide Fahrstreifen bis in die Bankette. Dort kam der PKW entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum nach Neubrandenburg verbracht. Die BAB 20 mußte im angeführten Bereich für die Landung des Rettungshubschrauber mit Notarzt, der Straßenreinigung durch die Automeisterei Glienke und die Bergung des Unfallfahrzeuges für einen Zeitraum von ca. 2 Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr staute sich auf mehrere Kilometer. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell