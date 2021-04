Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Carportbrand - hoher Sachschaden (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

PR Röbel (ots)

Am 02.04.2021 gegen 10:05 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg zum Brand in 17209 Buchholz; Glambeck See informiert. Beim Eintreffen der Kameraden der Feuerwehren aus Kieve, Priborn sowie Melz, brannte ein Pkw Mercedes. Der PKW stand in dem Carport und qualmte aus dem Kofferraum. Durch den schnellen Löscheinsatz wurde eine Brandausbreitung verhindert.Der Sachschaden wird derzeit mit 5.000 Euro angegeben. Personen wurden nicht verletzt. Im Ergebnis der Ermittlungen kann mitgeteilt werden, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt den Brand im hinteren Teil des PKW ausgelöst hatte. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

