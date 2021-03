Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Neuenkirchen-Vörden- Diebstahl eines Fahrradakku

Von Mittwoch, 24. März 2021, 12.40 Uhr bis Donnerstag, 25. März 2021, 00.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Neuenkirchen-Vörden, Bahnhhofstraße, den Akku eines Pedelec, indem sie diesen gewaltsam entfernten. Das Rad war ordnungsgemäß am Fahrradstand des Bahnhofs abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Neuenkirchen-Vörden entgegen.

Vechta- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 23. März 2021, 18.00 Uhr, befuhr ein 31-jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Holtruper Straße in Vechta, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem bestand der Verdacht, dass der 31-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Schlüssel des Pkw wurde sichergestellt, und die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Halterin des Fahrzeuges, eine 30-jährige aus Emstek, ließ die Fahrt zu.

Vechta- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 24. März 2021, 12.35 Uhr, wurde eine 32-Jährige aus Vechta mit ihrem Pkw in der Straße Weizenkamp in Vechta kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass die 32-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein entsprechend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Der Führerschein der 32-Jährigen wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lohne- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 24. März 2021, 17.55 Uhr, wurde ein 28-jähriger PKW-Fahrer, der in Dinklage wohnhaft ist, in der Dinklager Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 28-Jährige unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechend durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Goldenstedt- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 24. März 2021, zwischen 14.20 Uhr und 14.36 Uhr, kam es in der Straße Dohlenstiege zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte einen abgestellten grauen BMW 320d, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand. Der PKW war auch einem Parkplatz am Hartenbergsee abgestellt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel. 04442-967220) entgegen.

Dinklage- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, 22. März 2021, 21.45 Uhr, und Dienstag, 23. März 2021, 07.45 Uhr, kam es in der Holthausstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Rückwärtsfahren einen am Fahrbahnrand abgestellten grauen Audi A3. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel. 04443-977490) entgegen.

