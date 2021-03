Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup- Einbruch in Baucontainer

Zwischen Dienstag, 23. März 2021, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 24. März 2021, 07.15 Uhr, kam es in der Straße Hutmacherweg in einem dortigen Neubaugebiet zu einem Einbruch. Bisher unbekannte Täter suchten eine Baustelle auf und brachen einen Baucontainer auf. Aus diesem wurde ein Laubbläser entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel. 04472-932860) entgegen.

Cloppenburg- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person/ Zeugenaufruf

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es am Freitag, 19. März 2021, gegen 17.30 Uhr, im Kreuzungsbereich der Malvenstraße und Kleine Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein vorfahrtsberechtigter 48-jähriger Transportfahrer aus Cloppenburg die Malvenstraße in Richtung Schillerstraße. Ein 18-jähriger Fahrradfahrer aus Cloppenburg befuhr die Kleine Straße und beabsichtigte diese weiter zu folgen. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen Transporter und Fahrrad. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Im Bereich der Unfallörtlichkeit könnte sich ein ca. 50 Jahre alter Zeuge aufgehalten haben, der im Nahbereich wohnhaft sein soll. Dieser sowie weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell