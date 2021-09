Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Nach Verkehrsunfallflucht - ausländischer Volvo gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 01.09.2021, gegen 16:00 Uhr, verursachte der Fahrer eines beigen Volvo einen Verkehrsunfall an der Einmündung "An den Brunnenwiesen", Ecke Lange Straße in Waldkirch-Kollnau.

Offenbar missachtete er die Vorfahrt eines Bmw in dem sich auch ein 11 Monate altes Kleinkind befand.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel.: 07681-4074-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können. Dieser hatte offenbar ein ausländisches, gelbes Kennzeichen.

