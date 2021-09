Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Verständigungsprobleme führen zum Unfall

Freiburg (ots)

Eine 38-jährige Pkw-Fahrerin wollte am Mittwoch, 01.09.2021, gegen 17.50 Uhr, in Wallbach, in der Hauptstraße aus einem Grundstück ausfahren. Sie erkannte einen auf der Hauptstraße fahrenden 63-jährigen Pkw-Fahrer und hielt an. Der 63-Jährige war sich wohl unsicher und hielt ebenfalls an. Aufgrund sprichwörtlicher Verständigungsprobleme fuhren dann Beide mit ihren Fahrzeugen wieder an und es kam zur Kollision. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Es wurde niemand verletzt.

