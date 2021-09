Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg im Breisgau: Fahrzeugbrand auf der BAB 5, Karlsruhe-Basel - Abschlussmeldung

Freiburg (ots)

Der Sattelauflieger konnte zwischenzeitlich geborgen werden. Die Aufräumarbeiten auf der Fahrbahn sind beendet und diese ist für den Verkehr nun wieder frei gegeben.

lr

2. Folgemeldung:

Die Bergung des Sattelaufliegers gestaltet sich weiterhin schwierig. Zudem ist gegenwärtig nicht absehbar inwiefern die Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Die Sperrung besteht weiterhin bis auf Weiteres.

Stand: 08:20 Uhr

lr

1. Folgemeldung:

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein geplatzter Reifen die Achse des Sattelaufliegers blockiert und somit den Brand verursacht haben.

Die Richtungsfahrbahn Karlsruhe-Basel bleibt für die Dauer der Bergung noch bis voraussichtlich ca. 08:00 Uhr gesperrt. Der Verkehr in Südrichtung wird an der Anschlussstelle Freiburg-Nord ausgeleitet.

FLZ / VV

Erstmeldung:

In der Nacht zum Donnerstag, gegen 00:30 Uhr, gingen bei der Integrierten Leitstelle Freiburg und dem Führungs- und Lagezentrums des Polizeipräsidiums Freiburg mehrere Anrufe ein. Gemeldet wurde ein Fahrzeugbrand auf der Südfahrbahn der BAB 5, zw. den Anschlussstellen Freiburg-Nord und Freiburg-Mitte.

Für die Lösch- und anschließenden Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn komplett gesperrt werden. Mithilfe der Autobahnmeisterei Freiburg wurde der Verkehr in Richtung Basel an der AS Freiburg-Nord ausgeleitet.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein mit 18 Tonnen Laminatböden beladener Auflieger in Brand. Dem Fahrer gelang es noch das Zugfahrzeug abzukoppeln, so dass dieses unbeschädigt blieb. Am Auflieger samt Ladung entstand Totalschaden. Die Ursache für den Brandausbruch und die Höhe des entstandenen Sachschadens sind bislang unbekannt.

Die Sperrung dauert noch an. Es wird nachberichtet.

FLZ / VV

