Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Nortrup: Unfall im Gegenverkehr mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Nortrup (ots)

Am Montagmorgen ereignete sich auf der Quakenbrücker Straße gegen 06:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen, davon ein Omnibus. Zum Unfallfallzeitpunkt befuhr eine 42-jährige Frau aus Freren mit einem Omnibus die K131 in Richtung Quakenbrück, hinter dem Bus fuhren drei Pkw. Der Fahrzeugschlange kam ein 55-jähriger Mann mit seinem Mitsubishi Outlander entgegen, aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Nortruper dann auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Bus. Im Anschluss kollidierte er mit dem VW Golf einer 26-Jährigen aus Greven. Ein zweiter VW, am Steuer eine 29-Jährige aus Bippen, wurde durch Trümmerteile beschädigt. Im dritten Fahrzeug hinter dem Bus saß ein 32-jähriger Nortruper, mit seinem Seat Leon kollidierte der Unfallverursacher ebenfalls. Die 26-jährige Frau aus Greven wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, die anderen Unfallbeteiligten kamen mit dem Schrecken davon. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, drei der Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle erstreckte sich mit ihrem Trümmerfeld auf etwa 200 m. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell