Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Familien-Bildungsstätte - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag (zwischen 17.30 Uhr und 08.30 Uhr) kam es zu einem Einbruch an der Großen Rosenstraße. Unbekannte Täter beschädigten gewaltsam eine Fensterscheibe, um so in das Gebäude an der Ecke der Kolpingstraße zu gelangen. Es wurden einige Räume durchwühlt und nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld entwendet. Die Polizei konnte Spuren finden und sichern. Personen, die zur Tatzeit Beobachtungen an der Örtlichkeit gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter 0541/327-2115 zu melden.

