POL-HAM: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Eine 16-Jährige wurde am Donnerstag, gegen 17.55 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße leicht verletzt. Die Jugendliche befuhr mit einem Fahrrad den Herringer Weg auf dem Radweg in westliche Richtung. An der Einmündung Dortmunder Straße stieß sie mit dem abbiegenden Kia Picanto eines 58-Jährigen zusammen und stürzte. Die junge Frau wird einen Arzt aufsuchen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. (ag)

