POL-OS: Belm: Trunkenheitsunfall

Belm (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 07:40 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Mann aus Bohmte mit seinem 3er BMW den Power Weg in Richtung Vehrte. Nach eigenen Angaben überquerte direkt vor dem Pkw ein Esel die Fahrbahn und es soll zu einer Kollision zwischen Pkw und Tier gekommen sein. Infolgedessen kam der Mann dann nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und mehrere Baumstümpfe. Der Pkw blieb mit einem wirtschaftlichen Totalschaden im Straßengraben stehen. Die Polizeibeamten konnten am Unfallort keinen verletzten Esel antreffen, dafür pustete der Unfallfahrer einen Atemalkoholwert von mehr als 1,8 Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen. Der verunfallte BMW musste von einem Abschlepper geborgen und abtransportiert werden.

