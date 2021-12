Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Herrenloser Hund beißt zu

Kaiserslautern (ots)

Ein Hund hat am Montagnachmittag im Bereich Bremerhof eine Frau und einen ihrer Hunde verletzt. Wem das Tier gehört, ist unklar. Es soll sich um einen Rottweiler-Dobermann-Mischling gehandelt haben.

Die betroffene 45-Jährige gab bei der Polizei zu Protokoll, dass sie gegen 16 Uhr mit ihren drei Hunden am Bremerhof spazieren war, als der offenbar "herrenlose" Vierbeiner aus dem Wald gerannt kam. Zuerst habe er sie angesprungen und ihr in einen Finger gebissen, anschließend verletzte er auch einen der drei Hunde der 45-Jährigen. Danach sei das Tier wieder in die Richtung davongerannt, aus der es gekommen war.

Der Hundehalter wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Auch Zeugenhinweise werden unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 entgegengenommen. |cri

