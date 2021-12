Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußgänger an Ampel erfasst

Kaiserslautern (ots)

Mit einem Tag Verzögerung hat ein junges Pärchen am Sonntag einen Unfall in der Maxstraße angezeigt. Nach Angaben der 18-jährigen Frau und des 20-jährigen Mannes war es am späten Samstagabend in Höhe der Fußgängerampel zwischen Burgstraße und Mall zu dem Unfall gekommen.

Demnach hatte das Pärchen gegen 23 Uhr die Maxstraße an der Ampel überquert - als sich aus Richtung Pfaffplatz ein Pkw näherte, der in Richtung Rathaus fuhr. Der Wagen erfasste die Fußgänger, wobei die 18-Jährige leicht verletzt wurde.

Der Fahrer hielt anschließend an und sprach das Pärchen an, aber nachdem beide sagten, dass mit ihnen alles ok sei, fuhr er weiter. Der Polizei meldeten die Betroffenen den Unfall erst am Sonntagnachmittag.

Über das Unfallauto konnten die beiden "Zeugen" nur sagen, dass es sich um einen Geländewagen, beziehungsweise SUV, vermutlich einen VW Taigo, mit KL-Kennzeichen gehandelt habe. Näheres ist nicht bekannt. Der Fahrer wird gebeten, sich unter Telefon 0631 / 369 - 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

