Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand in Petershörn - Polizei Varel sucht Zeugen

Varel (ots)

Am Dienstabend geriet gegen 20.15 Uhr bei der Straße Petershörner Sill in Bockhorn in Höhe des dortigen Freilichttheaters aus bisher unbekannter Ursache ein hölzerner Unterstand in Brand.

Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Borgstede gelöscht, jedoch wurde der Unterstand komplett zerstört. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 mitzuteilen.

