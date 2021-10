Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Räuberischer Diebstahl in Zetel - Polizei leitete Verfahren gegen 21-Jährigen ein

Zetel (ots)

Am Dienstag, gegen 20.35 Uhr, entwendete ein 21-Jähriger aus Zetel in einem Verbrauchermarkt in der Neuenburger Straße mehrere Süßwaren. Als er durch eine aufmerksame Zeugin angesprochen wurde, versuchte er das Geschäft zu verlassen. Die Zeugin habe dies verhindern wollen, wurde dann von dem Beschuldigten beleidigt und umgerempelt, blieb aber unverletzt. Weitere Zeugen konnten den Beschuldigten dann festhalten, bis die hinzugerufene Polizei die weitere Bearbeitung übernahm.

