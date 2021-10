Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ohne Fahrerlaubnis und Versicherung, unter Drogeneinfluss und mit falschem Kennzeichen in Wilhelmshaven kontrolliert - Polizei leitet Verfahren gegen 44-Jährigen ein

Wilhelmshaven (ots)

Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland kontrollierten am Dienstag, den 26.10.2021, gegen 14.50 Uhr in der Rüstersieler Straße ein Kleinkraftrad, das von einem 44-jährigen Wilhelmshavener geführt wurde. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass an dem Fahrzeug ein Kennzeichen angebracht war, dass für ein anderes Fahrzeug ausgegeben ist. Der 44-Jährige war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss ein und ordneten eine Blutprobenentnahme an.

