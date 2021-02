Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Sauna gerät in Brand - Haus unbewohnbar

Wolfsburg (ots)

Velpke, Steinbruchstraße

26.02.2021, 07.58 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Freitagmorgen im Kellerbereich eines Wohnhauses in der Steinbruchstraße eine Sauna in Brand. Die Berufsfeuerwehrt Wolfsburg hatte die Polizei alarmiert, nachdem es zu einer unklaren Rauchentwicklung im Kellerbereich des Doppelhauses gekommen war. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten Reparaturarbeiten im Kellerbereich des Wohnhauses stattgefunden, als man Rauchgeruch wahrnahm. Bei der Ursachenerforschung entdeckte man die im Haus befindliche Sauna, die bereits lichterloh in Flammen stand. Sofort wurden alle im Haus befindlichen Personen evakuiert, so dass es zu keinem Personenschaden kam. Durch die starke Rauchentwicklung ist das Haus derzeit unbewohnbar. Die Polizei hat die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Die Schadenshöhe dürfte sich im fünf- bis sechsstelligen Bereich bewegen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0 melden.

