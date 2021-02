Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Rotlicht übersehen - Radfahrerin schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße

21.02.2021, 17.05 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fahrradfahrerin ereignete sich am Sonntagabend auf der Heinrich Nordhoff-Straße, Ecke Major-Hirst-Straße. Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand und Aussagen von Beteiligten und Zeugen, befuhr eine 34 Jahre alte Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Gifhorn mit ihrem Skoda Fabia gegen 17.05 Uhr die Heinrich-Nordhoff-Straße in Richtung Fallersleben. In Höhe der Major-Hirst-Straße erkannte sie möglicherweise aufgrund der tiefstehenden Sonne die für sie geltende und Rotlicht zeigende Lichtsignalanlage nicht und erfasste eine 31 Jahre alte Radfahrerin, die aus Richtung Herrmann-Münch-Straße kommend bei Grün die Fahrbahn in Richtung Appelchaussee überquerte. Die Radfahrerin wurde durch den Zusammenstoß mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Anschließend prallte sie auf die Fahrbahn, wobei sie sich schwere Verletzungen zuzog. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum verbracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der Skoda war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 5.500 Euro Schaden.

