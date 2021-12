Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aufbruchversuch gescheitert

Kaiserslautern (ots)

Gescheitert sind unbekannte Täter in der Nacht zu Montag bei dem Versuch, in der Buchenlochstraße einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Am Montagmorgen gegen halb 10 wurde festgestellt, dass der Automat, der in Höhe des Hauses Nummer 43 aufgestellt ist, beschädigt wurde. Es war den Tätern aber nicht gelungen, ihn zu knacken. Unklar ist, ob sie möglicherweise während der Tat gestört wurden und flüchteten.

Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die zwischen Sonntagabend, 22.50 Uhr, und Montagmorgen, 9.35 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2, Telefon 0631 / 369 - 2250. |cri

