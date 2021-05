Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Balkonbrand in der Luitpoldstraße

Ludwigshafen (ots)

Am 22.05.2021, gegen 16:15 Uhr, kam es in der Luitpoldstraße zu einem Balkonbrand. Hierbei entstand am Balkonmobiliar sowie an den Fensterrahmen ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bei einer Brandortbegehung am 26.05.2021 ergaben sich keine Hinweise auf einen technischen Defekt oder Brandstiftung. Ursächlich dürfte der fahrlässige Umgang mit einer offenen Zündquelle gewesen sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell