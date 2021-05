Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Bus - Wer hat etwas gesehen?

Ludwigshafen (ots)

Am 26.05.2021, gegen 10:30 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem ein- bzw. ausparkenden Auto in der Schillerstraße. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 18.000,- Euro. Verletzt wurde niemand. Die Unfallbeteiligten und zwei vor Ort befindliche Zeuginnen machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Zur genauen Rekonstruktion sucht die Polizeiwache Oggersheim weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

