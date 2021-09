Polizei Düren

POL-DN: Schwerverletzt nach Alleinunfall

Nideggen (ots)

Bei einem Unfall auf der L 11 bei Nideggen verletzte sich am vergangenen Mittwoch ein Rollerfahrer schwer.

Der 65-jährige Mann aus Eschweiler war gegen 16:55 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der L 11 aus Nideggen kommend in Richtung Brück unterwegs. Nach eigenen Angaben verlor der Hinterreifen des Fahrzeugs in einer Rechtskurve die Haftung. Dadurch kam der Roller zu Fall und rutschte über die Fahrbahn in Richtung Grünfläche. Der 65-Jährige verletzte sich hierbei schwer und musste im Krankenhaus stationär behandelt werden.

