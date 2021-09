Polizei Düren

POL-DN: Schwerer Verkehrsunfall - Drei Verletzte

Vettweiß (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 264 wurden am Mittwoch drei Personen verletzt.

Eine 58- Jährige aus Vettweiß befuhr gegen 11 Uhr mit ihrem Pkw die L 264 aus Kelz kommend in Fahrtrichtung Frauwüllesheim. Auf dem Beifahrersitz befand sich ihr 59- jähriger Ehemann. Da die Frau aus Vettweiß abbiegen wollte, hielt sie an der Einmündung zur Jakobusstraße an. Während sie dort verkehrsbedingt wartete, näherte sich ihr ein Auto von hinten. In diesem saß ein 86- jähriger Mann, ebenfalls aus Vettweiß. Dieser nahm den an der Einmündung wartenden Pkw offensichtlich nicht rechtzeitig wahr und fuhr mit seinem Auto von hinten auf den stehenden Pkw der 58 Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß kam der Pkw des 86 Jährigen von der Fahrbahn ab und erst in einem Graben zum Stillstand. Sowohl der 86- jährige Unfallverursacher als auch der 59- jährige Beifahrer wurden bei dem Unfall schwerverletzt und müssen im Krankenhaus stationär behandelt werden. Die 58 Jährige konnte mit leichten Verletzungen nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

